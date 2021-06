Wer in den nächsten Tagen einen Termin in der Zulassungsstelle in Frankenthal hat, muss damit rechnen, dass dieser abgesagt wird. Darüber informiert die Verwaltung. Grund dafür sei, dass mehrere Mitarbeiter krank sind. Kunden würden eventuell auch kurzfristig kontaktiert. Man versuche, alle ausgefallenen Termine möglichst rasch neu zu vergeben.