Ab sofort ist die Online-Terminbuchung für die Zulassungsstelle nur noch für Privatkunden möglich. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Für Autohäuser, Händler und Zulassungsdienste werde eine eigene Annahmestelle eingerichtet, die täglich zwischen 8 und 9 Uhr besetzt ist. Maximal fünf Anliegen pro Gewerbekunden würden bearbeitet. Bereits gebuchte Termine sollen storniert und für Privatkunden freigegeben werden. Damit reagiert die Stadt auf Kritik von Bürgern. Mit der neuen Regelung wolle die Verwaltung die Abläufe sowohl für Privat- als auch gewerbliche Kunden verbessern. Seit Monaten hatte es immer wieder Beschwerden über lange Wartezeiten vor Ort und bei der Online-Terminvergabe gegeben.

Bürger können aktuell laut Verwaltung auch ohne Termin zur Zulassungsstelle kommen. Wartemarken würden zwischen 7.45 und 8 Uhr ausgegeben. Die Anzahl der Kunden, die ohne Termin bedient werden, richte sich nach der personellen Besetzung. Als Grund für Wartezeiten war in der Vergangenheit immer wieder Personalmangel genannt worden. Kunden sollten sich vorab informieren, welche Unterlagen sie mitbringen müssen. Termine für die Zulassungsstelle können unter www.frankenthal.de/onlinetermin und telefonisch unter 06233 89307 reserviert werden. Fragen beantwortet die Zulassungsstelle unter Telefon 06233 89331 oder per E-Mail an zulassung@frankenthal.de.