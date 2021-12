An der Spitze der Zulassungsbehörde gibt es einen Wechsel. Die bisherige Sachgebietsleiterin wechselt innerhalb der Verwaltung auf einen anderen Posten, heißt es auf Anfrage. Ihre Stelle ist ausgeschrieben, die Bewerbungsfrist endet am 19. Dezember. Derzeit sei der Posten jedoch noch, wie alle anderen Stellen in der Behörde, besetzt. Ob es durch den Wechsel eine Vakanz geben wird, kann die Verwaltung auf Anfrage nicht sagen. Die Personalsituation in der Zulassungsstelle in der Hammstraße hatte in den zurückliegenden Monaten immer wieder für Ärger gesorgt. Krankheiten und Ausfälle, aber auch die Einarbeitung neuer Kollegen hatten dazu geführt, dass Kunden teilweise mehrere Wochen auf einen Termin warten mussten oder dass gebuchte Termine abgesagt wurden.

Termine erst im März

Eine Besserung ist nicht in Sicht. Über die Onlinebuchung werden bei Stichproben derzeit Termine Ende Februar und Anfang März vorgeschlagen oder es gibt überhaupt keinen verfügbaren Zeitraum. Wer ein Auto schneller beispielsweise neu anmelden oder abmelden will, kann sein Glück ohne Termin versuchen. Idealerweise sei ein Schalter für spontane Besucher geöffnet. Laut Verwaltung werden dafür vor Ort Wartemarken verteilt. Die Anzahl der Kunden, die ohne Termin bedient werden können, hänge von der jeweiligen Besetzung der Zulassungsstelle ab. Kunden mit Termin würden vorgezogen.