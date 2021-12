Wer in Frankenthal in diesem Jahr ein Auto an- oder ummelden möchte, der braucht vor allem eins: Geduld, viel Geduld. Bis zu einem Vierteljahr müssen Bürger auf Termine in der Zulassungsstelle warten. Immer wieder kommen aus dem Rathaus Hinweise auf krankheitsbedingte Schließungen, fehlendes oder neues Personal in der Hammstraße. Ob es in Zukunft besser wird, daran sind Zweifel erlaubt: Im Dezember informiert die Stadt auf Nachfrage, dass die Sachgebietsleiterin innerhalb der Verwaltung auf eine andere Position wechselt. Kritik aus dem Stadtrat hat die Verwaltungsspitze zurückgewiesen. Die Mitarbeiter täten unter den gegebenen Umständen alles, um den Ablauf zu sichern, sagt Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU) noch im November.