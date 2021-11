Nachdem Bürger zwischenzeitlich auch wieder ohne zuvor vereinbarte Termine bei der Kraftfahrzeug-Zulassungsstelle vorbeischauen konnten, um ihre Anliegen zu erledigen, ist das vorerst nicht mehr möglich. Das hat die Verwaltung am Dienstag auf RHEINPFALZ-Nachfrage bestätigt. Grund für diese Einschränkung sind nach Angaben der Stadt auf ihrer Internetseite „krankheitsbedingte Personalausfälle“. Am Morgen seien deshalb zunächst auch Bürger mit Termin wieder weggeschickt worden, heißt es in der Meldung. Bis auf Weiteres müsse nun wieder der Zeitpunkt für Besuche bei der Behörde in der Hammstraße ausgemacht werden. Wer am Dienstagnachmittag über das Onlinesystem der Stadt wegen der Zulassung eines Neuwagens angefragt hat, bekam dort einen Termin für Ende Januar angeboten. Am Mittwoch ist die Situation in der Kfz-Zulassungsstelle auch Thema bei der Sitzung des Stadtrats. SPD und Grüne haben Anfragen zu langen Wartezeiten dort gestellt.