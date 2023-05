Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Unverzüglich – so steht es in seinen Unterlagen – sollte Florian Wolf die technischen Änderungen an seinem Geländewagen in die Papiere eintragen lassen. Doch bei der Kfz-Zulassungsstelle bekommt der Frankenthaler erst Ende März einen Termin. Er könnte es spontan versuchen, rät die Verwaltung. Aktuell sei die Lage entspannt.

Seinen Geländewagen nutzt Florian Wolf gerne für Urlaubsfahrten. Dafür hat er besserer Reifen und Felgen auf das Gefährt montiert. Technisch ist damit alles in