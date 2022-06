Personelle Engpässe sind nach Angaben der Stadtverwaltung Frankenthal der Grund für eingeschränkten Service in der Kraftfahrzeugzulassungsstelle in der Hammstraße 20. Die „Bedienung von Laufkundschaft“, wie es in der Pressemitteilung formuliert ist, sei am Dienstag und Mittwoch nur eingeschränkt möglich. Am Freitag, 17. Juni, bleibe die Behörde ganz geschlossen.