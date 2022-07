Alle drei offenen Stellen in der Kfz-Zulassungsstelle sollen zum 1. September besetzt sein. Das kündigte Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU) im Stadtrat an. Außerdem sei angedacht, ein dort genutztes IT-Programm gegen eine weiter verbreitete Version auszutauschen, um die Einarbeitung von neuen Mitarbeitern zu erleichtern. Personalmangel und Krankheitsfälle in der Kfz-Zulassungsstelle hatten in der Vergangenheit immer wieder zu langen Wartezeiten für Kunden geführt. Die Stadt reagierte unter anderem mit einem gesonderten Schalter für Autohäuser, Händler und Zulassungsdienste. Außerdem wurden bis Ende September die Öffnungszeiten eingeschränkt, um dem Bearbeitungsstau Herr zu werden.