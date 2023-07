Spirituelle Ressourcen und politische Perspektiven für eine gute Zukunft für alle will der Theologe und Philosoph Günter Banzhaf in seinem Vortrag am Sonntag, 9. Juli, 14.30 Uhr, im Dathenushaus in Frankenthal ausloten. Der Autor des Sachbuchs „So entsteht Zukunft“ ist davon überzeugt, dass eine gerechte und nachhaltige Welt möglich und machbar ist.

In seinem Vortrag spricht der Pfarrer im Ruhestand auf Einladung des Diakonissenvereins neben dem, was jeder Einzelne tun kann, auch darüber, welche Entscheidungen die Politik jetzt treffen müsse, damit die Weichen in eine gute Zukunft noch rechtzeitig gestellt werden. Im Anschluss an den Vortrag gibt es die Gelegenheit zur Diskussion. Der Eintritt ist frei.