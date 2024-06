Personalmangel in einem Stellwerk ist der Grund für Zugausfälle auf der Regioanlbahn-Linie von Frankenthal über Grünstadt nach Monsheim (RB 46). Am Donnerstag, 20. Juni, sowie am Freitag, 21. Juni, wird dort jeweils ab 13.45 Uhr nur noch im Zweistundentakt gefahren. Darüber informiert die DB Regio Mitte am Donnerstag. Nicht betroffen von den Ausfällen ist die Linie von Frankenthal über Grünstadt und Eisenberg nach Ramsen, die auf dem Abschnitt von Frankenthal nach Grünstadt zusammen mit der Linie nach Monsheim normalerweise einen Halbstundentakt bietet. Von Frankenthal nach Grünstadt fahren die Züge also nun abwechselnd stündlich und halbstündlich. Lediglich im Zweistunden-Takt wird beispielsweise Bockenheim bedient.