Wegen eines Polizeieinsatzes hat sich am Donnerstagabend ein Zug der Linie SE14 von Frankfurt nach Mannheim verspätet. Nach Polizeiangaben soll im Laufe der Fahrt im Zug eine rassistische Beleidigung gefallen sein. In Oppenheim (Kreis Mainz-Bingen) habe es deshalb einen Polizeieinsatz gegeben. Der Zug sei vor Ort zurückgehalten worden, bis alle Beteiligten ermittelt wurden, heißt es von den Beamten. Der Zug hätte eigentlich um 18.11 Uhr in Mannheim ankommen sollen. Laut Fahrplan-App der Bahn erreichte er sein Ziel stattdessen gegen 18.39 Uhr.