Ein 44-jähriger Wormser ist am Freitagmorgen Opfer eines räuberischen Angriffs geworden. Laut Polizei war der 44-Jährige in einer Kneipe in der Wormser Renzstraße gewesen. Gegen 3.45 Uhr habe er diese verlassen. Zeitgleich sei ein weiterer Gast mit weiblicher Begleitung aufgebrochen, gemeinsam seien die Drei dann in Richtung Hauptbahnhof gegangen. Auf dem Bahnhofsvorplatz habe der unbekannte Mann dem Wormser plötzlich mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Der sei zu Boden gegangen und zusätzlich mehrfach getreten worden. Nachdem sich der Angreifer mit seiner Begleiterin entfernt hatte, habe der 44-Jährige den Verlust seiner Geldbörse bemerkt. Mit einer Platzwunde am Kopf wurde der Mann ins Krankenhaus gebracht.