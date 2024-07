Weil es in Frankenthal deutlich mehr Altkleidercontainer gibt als benötigt werden, will die Stadtverwaltung deren Verbreitung einen Riegel vorschieben. Dafür hat sie ein Standortkonzept vorgelegt, das der Stadtrat am 26. Juni beschlossen hat. Demnach sind künftig 91 Standorte für Altkleidercontainer im Stadtgebiet und in den Vororten vorgesehen. Die Nutzungserlaubnis ist auf drei Jahre befristet und wird nicht automatisch verlängert. Betreiber werden verpflichtet, die Container bei Bedarf, mindestens aber einmal pro Woche werktags zu leeren. Dabei muss auch der umliegende Bereich gereinigt werden.

Um eine entsprechende Sondernutzungsgenehmigung zu erhalten, können sich Dienstleister und Unternehmen für Altkleidercontainer nun bei der Stadtverwaltung melden. Anträge können bis 21. Juli eingereicht werden per E-Mail an strassenverkehr@frankenthal.de oder mit der Post an Stadtverwaltung Frankenthal, Bereich Ordnung und Umwelt, Abteilung Straßenverkehr, Hammstraße 20, 67227 Frankenthal.

Andere Standorte als die im Konzept aufgeführten kommen nicht in Betracht. Den Anträgen sind unter anderem ein Auszug aus dem Gewerbezentral- oder Vereinsregister, eine steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamts, ein Zertifikat als Entsorgungsfachbetrieb und der Nachweis über eine vorhandene Haftpflichtversicherung beizufügen.

Alle Informationen zum Standortkonzept und zur Antragstellung gibt es im Netz unter www.frankenthal.de/entsorgung.