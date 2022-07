Um Bearbeitungsrückstände aufzuholen, bleibt die Kfz-Zulassungsstelle in Frankenthal ab 27. Juli voraussichtlich bis Ende September mittwochs für den Publikumsverkehr geschlossen. Das teilt die Stadt mit. Auch der gesonderte Schalter für Autohäuser, Händler und Zulassungsdienste, der als Reaktion auf Beschwerden über lange Wartezeiten im März eingerichtet wurde, sei an diesem Tag nicht besetzt. Krankheitsfälle, personelle Wechsel und lange Einarbeitungszeiten für Nachfolger sorgen seit mehr als einem Jahr immer wieder für Frust. Wer beispielsweise sein Auto ummelden wollte, wartete zu Jahresbeginn teilweise drei Monate auf einen Termin. Bei einer Stichprobe am Dienstag war der nächste online buchbare Termin für eine Neuzulassung am 11. August.

Spontane Besuche möglich

Man strebe noch kürzere Wartezeiten an, informiert die Verwaltung auf Anfrage. Wer gegen 7.45 Uhr ohne Termin zur Zulassungsstelle in die Hammstraße komme, habe „große Chancen, am gleichen Tag bedient zu werden“. Bei spontanen Personalausfällen, zum Beispiel wegen Krankheit, würden jedoch Terminkunden bevorzugt. Aktuell seien drei Stellen unbesetzt, Vorstellungsgespräche laufen laut Pressestelle. Für Verzögerungen im Ablauf sorge auch, dass immer wieder Unterlagen nicht vollständig seien. Besucher sollten sich deshalb vor ihrem Termin informieren, welche Dokumente benötigt werden.