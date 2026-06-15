In der Pfalz leiden die Kartoffelbauern noch immer unter der Überproduktion des Vorjahres. Die Stimmung beim Frühkartoffeltag in Dirmstein ist gedämpft.

„Ich hätte mir ein besseres Jahr aussuchen können, um in den Markt einzusteigen“, beginnt Raffael Wesoly seine Rede zur Lage der Kartoffel in der Pfalz vor den rund 200 Gästen. Der 44-Jährige ist seit sieben Monaten Geschäftsführer der Raiffeisen Agrarhandel Pfalz GmbH. Sein Unternehmen koordiniert den Vertrieb der Kartoffelbauern aus der Region.

Auf dem Gelände der früheren Maurer Parat GmbH versammelten sich am Donnerstag allerlei Vertreter der Branche – vom Züchter über den Packvertrieb bis hin zum Landwirt –, zum fachlichen Austausch und um zu erfahren, wie es um die Vertriebschancen der diesjährigen Frühkartoffeln steht.

Wesoly: 2025 extremes Jahr

Im ersten Jahr von Wesolys Amtszeit hat das Unternehmen mit einem Überangebot von Kartoffeln zu kämpfen. Gegenüber der RHEINPFALZ sagt der Geschäftsführer kurz vor seiner Rede: „2025 war ein extremes Jahr.“ Verantwortlich dafür seien verschiedene Effekte. Es sei eine besonders gute Ernte gewesen, zudem sei die Anbaufläche um 15 Prozent größer geworden. Parallel sei jedoch die Nachfrage der verarbeitenden Industrie, die Kartoffeln zur Pommes- und Chips-Herstellung einkauft, rückläufig gewesen. Die Folge: „Kartoffeln mussten vernichtet werden, um die Lager leer zu kriegen.“ Als Beispiel nennt Wesoly die Verbrennung der Knolle in Biogasanlagen.

Branchentreff: der Frühkartoffeltag in Dirmstein. Foto: Stefan Heimerl

Dass der Lebensmitteleinzelhandel im Bereich der Speisekartoffeln in den Wochen und Monaten vor der deutschen Kartoffelernte verstärkt auf frische Importware, etwa aus Ägypten oder Israel setzt, trägt nicht dazu bei, dass die Pfälzer Lager mit der Ernte aus dem Vorjahr schneller geleert werden können. Noch immer gebe es Restbestände.

Alte und neue Ernte gleichzeitig auf dem Markt

Schlecht ist das auch für die neuen Frühkartoffeln, und die Vorderpfalz gilt als Frühkartoffelgebiet. In der vergangenen Woche haben Landwirte damit begonnen, die ersten Frühkartoffeln zu ernten und in den Vertrieb zu geben. Die neue Ernte konkurriert auf dem Markt mit der alten.

Im Krisenmodus befindet sich die Raiffeisen Agrarhandel Pfalz GmbH deshalb aber nicht, wie Michael Göthner, Vorstandsmitglied des Mutterkonzerns Raiffeisen Waren-Zentrale Rhein-Main AG, in seiner Rede betont. „Wir sind gut aufgestellt“, sagt er auch mit Blick auf die finanziellen Probleme des bayrischen Agrarkonzerns Baywa AG. Raffael Wesoly fasst die Situation aber so zusammen: „Der Markt steht unter Spannung.“

Vertriebsleiter: 2026 unter ähnlichen Vorzeichen

Valentin Beckmann, Vertriebsleiter Kartoffeln und Zwiebeln bei der Raiffeisen Agrarhandel Pfalz GmbH, hatte die Aufgabe, den Landwirten eine Prognose für das Jahr 2026 zu geben. Die Frühkartoffel sei in diesem Jahr besonders früh am Start, hieß es in seiner Rede. Bereits Ende Mai seien doppelt abgedeckte Kartoffeln abgereift gewesen.

„2026 steht unter ähnlichen Zeichen wie das Vorjahr“, sagt Beckmann. Es seien alle Anstrengungen unternommen worden, die Restbestände leerzukriegen und die Knollen zu vermarkten. Parallel dazu stehe einer Markteinführung der Frühkartoffel noch die Importware im Lebensmitteleinzelhandel im Weg. Man rechne noch bis Anfang Juli mit importierten Kartoffeln in den Supermärkten.

Restbestände bis Mitte August ein Problem?

Beckmann stellt fest, dass man auch gegenüber der Konkurrenz aus Deutschland keinen nennenswerten zeitlichen Vorsprung bei den Frühkartoffeln habe. Dazu kommt, dass gestiegene Frachtkosten dazu führten, dass sich Pfälzer Kartoffeln in weiter entfernte Gebiete schlechter vermarkten lassen. „Der Zeitraum der Vermarktung wird knapper“, hält er fest.

Ausgestellte Landmaschinen am Rande des Frühkartoffeltags. Foto: Stefan Heimerl

„Es sind Zeiten, in denen wir nicht wissen, wohin mit der Kartoffel“, berichtet Johannes Beckers, Vertrieb Pflanzkartoffeln der Firma Weuthen aus Schwalmtal am Niederrhein. Im Bereich der Verarbeitungskartoffeln geht Beckers davon aus, dass man bis Mitte August noch damit zu tun haben werde, die Restbestände von 2025 abzubauen. Weil die verarbeitende Industrie jedoch die im Vorfeld vereinbarten Verträge korrekt abgewickelt habe, seien die Landwirte „gut durch das Jahr“ gekommen.

Bauern: Liquiditätslage schlecht

Während sich ein Großteil der Besucher nach den Reden auf dem Weg zum Büffet macht, wird an anderer Stelle noch geredet. Etwa bei Klaus Amberger, einer der Geschäftsführer der Pfälzischen Früh-, Speise- und Veredlungskartoffel-Erzeugergemeinschaft, bekannt unter dem Markennamen „Pfälzer Grumbeere“. Amberger spricht für 265 Landwirte aus der Region, von der Südpfalz bis nach Rheinhessen. Vertrieben werden diese Speisekartoffeln zum Großteil im Einzelhandel.

40 verschiedene Sorten gibt es auf dem Versuchsfeld für Fachleute zu erkunden. Foto: Stefan Heimerl

„Die letzte Saison war überhaupt nicht gut“, sagt er mit Blick auf die wirtschaftliche Situation der Kartoffelbauern. Die Liquiditätslage sei derzeit schlecht, man hoffe daher auf ein besseres Jahr. Noch so eine Saison wie 2025 sei jedenfalls nicht förderlich. Auf Nachfrage bestätigt Amberger, dass sich einzelne Betriebe zuletzt aus dem Kartoffelanbau zurückgezogen haben. Die Gründe dafür seien aber nicht allein auf eine schlechte Saison zurückzuführen.

Etwas, dass sich Landwirte wünschten, um eine Verbesserung herbeizuführen, sei der Abbau von Bürokratie. Die Dokumentationspflichten seien wesentlich größer als in anderen Ländern innerhalb der EU, so Amberger.

Landwirtin: Fragt sich, ob man weitermacht

Eine Landwirtin aus der Region, die Amberger in seinen Aussagen zustimmt, ist Melanie Schmitt aus Bobenheim-Roxheim. Sie ist nach ihrem Studium 2017 in den heimischen Familienbetrieb eingestiegen. Der finanzielle Spielraum werde bei ihrem Betrieb immer enger, insbesondere da in diesem Jahr die Dieselpreise derart gestiegen sind. „Weil wir in unserem Anbaugebiet viel stärker bewässern müssen, haben wir auch höhere Ausgaben beim Diesel“, sagt Schmitt.

Sie selbst habe zwar keine Kartoffeln mehr aus dem Vorjahr im Lager, das Überangebot habe sich aber an den Preisen auf dem Markt bemerkbar gemacht. Schmitt versuche eine Balance im Anbau zwischen Frühkartoffeln und späteren Sorten zu finden. Gerade erst hat sie die ersten Frühkartoffeln in diesem Jahr gerodet und hofft nun auf ein gutes Geschäft.

Es sei ein Beruf, den sie aus Tradition und mit Leidenschaft ausübe. Aber: „Man stellt sich schon die Frage, ob man das weitermachen will“, sagt Schmitt mit Blick auf den zunehmenden Druck aufgrund hoher Produktionskosten. Neben Diesel seien auch alle anderen Betriebsmittel teurer geworden, etwa Saatgut, Pflanzenschutz und Maschinen.