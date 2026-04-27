Ein 26-jähriger Frankenthaler ist nach einer offenbar durchzechten Nacht in einem fremden Auto aufgewacht und hat daraufhin die Polizei kontaktiert. Wie die Beamten mitteilen, war der Mann am Freitagmorgen, 24. April, auf der Dienststelle aufgetaucht und gab an, am Morgen, „augenscheinlich aufgrund übermäßigem Alkoholkonsums“, in einem fremden Auto aufgewacht zu sein. Wie er in dieses gelangt sei, konnte er sich nicht erklären, gab aber weiter an, dass er, nachdem er zunächst nach Hause ging, in seiner Jacke eine Zulassungsbescheinigung und eine Tankkarte auffand, heißt es in der Polizeimitteilung weiter. Der Mann gehe davon aus, dass die Papiere aus dem fremden Pkw stammen. Nach Rücksprache mit der Inhaberin des Wagens stellte die Polizei fest, dass das Auto offenbar über ein geöffnetes Fenster betreten wurde. Aufbruchspuren gab es keine. Gegen den 26-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die Gegenstände wurden der Geschädigten wieder übergeben, so die Polizei weiter.