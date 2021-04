Zu schnelles Fahren ist laut Polizei die Ursache eines Unfalls, der sich am Dienstagabend in Eich nahe des Eicher Sees ereignet hat. Der 19-jährige Autofahrer war auf der Rheinstraße in Richtung Eich unterwegs. In einer Linkskurve verlor er wegen „nicht angepasster Geschwindigkeit“, wie es die Polizei in ihrem Bericht formuliert, die Kontrolle über seinen Pkw und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Auto überschlug sich und blieb im angrenzenden Acker liegen. Der 19-Jährige und die beiden 20-jährigen Insassen wurden leicht verletzt zur vorsorglichen Untersuchung in eine Klinik eingeliefert. Den Totalschaden am Fahrzeug beziffert die Polizei auf rund 5000 Euro.