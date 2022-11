Ein mit Sperrmüll beladener Lastwagen ist nach Angaben der Polizei am Mittwochmorgen am Autobahnkreuz Frankenthal in der Überleitung von der A6 zur A61 umgekippt. Das hat die Autobahnpolizei Ruchheim mitgeteilt. Den Beamten zufolge hatte der 44 Jahre alte Mann am Steuer gegen 7.45 Uhr die Kontrolle über den Lkw verloren, weil er zu schnell in die Kurve gefahren war. Das Fahrzeug stürzte auf die linke Seite. Der im Container gestapelte Abfall habe sich auf die benachbarte Fahrbahn Richtung Frankenthal verteilt. Der Fahrer sei bei dem Unfall leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht worden. Um ihn aus dem Führerhaus befreien zu können, musste die Feuerwehr die Windschutzscheibe öffnen, heißt es in der Pressemitteilung. Ein vom Eigentümer beauftragtes Bergungsunternehmen richtete den Lkw mithilfe eines Krans auf. Die Überleitung der A6 auf die A61 sei fünf Stunden lang voll gesperrt gewesen. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 60.000 Euro.