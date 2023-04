Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Im vierten Jahr des Bestehens der Basketballabteilung von Eintracht Lambsheim wird der Verein erstmals ein Damenteam für den Spielbetrieb melden. Am Mittwoch fand das erste Training unter Leitung von Coach Steffen Bär statt. Sechs Frauen waren gekommen, um sich beim freien Training einem Leistungstest zu unterziehen.

Die Luft steht in der Halle der Karl-Wendel-Schule in Lambsheim. Es ist heiß und schwül, und dennoch sprühen die Damen der neu formierten Mannschaft nur so vor Tatendrang. Bevor es richtig