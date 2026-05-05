Die Gemeinde Lambsheim soll Fördergeld ans Land zurückzahlen, weil sie sich vor 13 Jahren nicht an Regeln gehalten hat. Es geht um Betreuungsplätze in einer Kita.

Die damals noch eigenständige und von Bürgermeister Herbert Knoll (CDU) geleitete Gemeinde Lambsheim hat 2013 vom Land 131.000 Euro für den Umbau der evangelischen Kindertagesstätte Korngärtenstraße bekommen. Seit Sommer 2023 fordert das Land die Rückzahlung von 24.000 Euro, weil die Kommune weniger Betreuungsplätze geschaffen habe, als vorgesehen waren.

Aus dem Widerrufs- und Erstattungsbescheid des Landesamts vom Juli 2023 geht hervor, dass die Gemeinde im März 2013 einen Zuschuss aus dem Investitionsprogramm „Kinderbetreuungsfinanzierung“ sowie aus einem weiteren Landesprogramm zur „Förderung von Kindern unter drei Jahren in Tageseinrichtungen und der Kindertagespflege“ beantragt hat. Nach Angaben von Laura Acksteiner, Sprecherin des Landesamts für Soziales, Jugend und Versorgung, wurden mit beiden Programmen nur Investitionen zur Schaffung zusätzlicher Betreuungsplätze für unter Dreijährige finanziell gefördert.

Landesrechnungshof findet Defizit

19 solcher zusätzlichen U3-Plätze sollten durch den Umbau in der Kita Korngärtenstraße entstehen. Dafür gab es vom Land 131.000 Euro. Zusätzlich bekam Lambsheim aus einem Programm des Bundes 36.515 Euro – eine Pauschale unabhängig von der Anzahl der zusätzlichen Plätze, so Acksteiner. Bei einer Überprüfung durch den Landesrechnungshof Jahre später wurde festgestellt, dass nicht 19, sondern nur 13 zusätzliche U3-Plätze entstanden waren.

Nach Angaben von Michael Reith (SPD), Bürgermeister der Verbandsgemeinde (VG) Lambsheim-Heßheim, hat das Jugendamt des Rhein-Pfalz-Kreises die VG darüber informiert, dass sich die damalige verbandsfreie Gemeinde und heutige Ortsgemeinde Lambsheim nicht an die Vorgaben der Landesförderung gehalten habe. Diese Mitteilung sei von der VG direkt an die Gemeinde Lambsheim weitergegeben worden. Doch dort sei keine Änderung erfolgt.

Nach Angaben der Sprecherin des Landesamts wurde die Gemeinde Lambsheim am 9. März 2023 vergeblich um eine Stellungnahme gebeten. Daraufhin sei am 14. Juli 2023 der Widerrufs- und Erstattungsbescheid verschickt worden. Darin werden 24.000 Euro der im Jahr 2013 bewilligten 131.000 Euro zurückgefordert – mit der Begründung, dass sechs Betreuungsplätze weniger eingerichtet worden seien.

Gemeinde zieht Klage wieder zurück

Die Gemeinde reichte dagegen beim Verwaltungsgericht Neustadt eine Klage ein. Über die sollte am 22. Januar dieses Jahres verhandelt werden, doch nach Angaben eines Sprechers des Gerichts zog die Gemeinde die Klage kurz vor dem Verhandlungstermin zurück. Die aktuelle Ortsbürgermeisterin Barbara Eisenbarth-Wahl (CDU) begründet das so: Es sei eine Frist versäumt worden, deshalb habe die Klage keine Aussicht auf Erfolg.

Weitere Fragen, etwa warum zu wenige U3-Plätze eingerichtet wurden oder die vom Landesamt geforderte Stellungnahme nicht abgegeben wurde, hat Eisenbarth-Wahl trotz mehrfacher Bitte nicht beantwortet. Laut der Landesamtssprecherin sind auch die geforderten 24.000 Euro bislang nicht gezahlt worden.

Zur Einordnung, wie häufig solche Rückforderungen vorkommen, nennt das Amt auf Anfrage aktuelle Fälle aus den Jahren 2023 bis 2025. In dem Zeitraum seien 334 Umbauten, Sanierungen und Erweiterungen von Kitas finanziell gefördert worden. Bei 38 dieser Maßnahmen habe Fördergeld zurückgefordert werden müssen.