„Manege frei“ heißt es am Montag, 26. August, ab 14 Uhr im Seniorenzentrum Hieronymus-Hofer-Haus (Foltzring 12). Der mobile Zirkus Hallygally gastiert erstmals in der Einrichtung der Diakonissen Speyer und bietet ein einstündiges Programm mit Artistik, Clownerie, Zauberei und Illusionen sowie Kleintierdarbietungen. Nach der Vorführung besteht für die Bewohnerinnen und Bewohner zudem die Möglichkeit, die Zirkustiere wie Minischweine, Hund und Alpaka zu streicheln. Interessierte Seniorinnen und Senioren sind zu der kostenfreien Veranstaltung eingeladen. Weitere Informationen unter Telefon 06233 322-421 oder per E-Mail bei nicola.hagemann@diakonissen.de.