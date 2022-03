Bauen bald wieder Störche in Frankenthal ihr Nest? Nabu-Experte Jörn Weiß ist optimistisch. Naturschützer wollen bauwillige Jungvögel jedenfalls unterstützen. Und zum Futtern kommen die Störche sogar aus der Region.

Ganz gemütlich, immer den Schnabel nach unten, schritten die beiden Weißstörche am Dienstagmorgen über den Rasen im Ostparkstadion, als RHEINPFALZ-Leserin Nicole Hasenzahl vorbeifuhr. Die Frankenthalerin freute sich über den ungewohnten Anblick so, dass sie direkt ein Foto an die Redaktion schickte. Vogel-Fachmann Jörn Weiß vom Naturschutzbund (Nabu) Frankenthal erklärt auf Nachfrage: „Die Störche suchten dort nach Regenwürmern und Käfern.“ Beide Tiere sind beringt. In den kommenden Tagen will Weiß versuchen, die Ringe abzulesen, um mehr über die Herkunft der Vögel herauszufinden.

Missglückter Versuch im Strandbad

Noch hat in Frankenthal laut Weiß kein Storchen-Paar dauerhaft ein Nest bezogen. Im vergangenen Jahr hatte erstmals seit knapp 50 Jahren ein recht unerfahrenes Duo versucht, im Strandbad einen Horst zu bauen. „Leider erfolglos“, sagt der Nabu-Vertreter. Weil der Standort angesichts des sommerlichen Badebetriebs etwas problematisch sein könnte, errichtete der Nabu mit Unterstützung des Technischen Hilfswerks im Oktober auf seinem Grundstück im Kleinen Wald eine Nisthilfe für Störche. „Möglicherweise kann man so die Weißstörche aus dem Strandbad umsiedeln“, sagt Weiß.

Er geht davon aus, dass es in den kommenden Jahren zu einer Besiedlung im Stadtgebiet kommen könnte. Der Bestand an Weißstörchen steige stetig. In Bobenheim-Roxheim brüte bereits eine größere Anzahl an Adebaren. „Immer wieder werden Störche von dort auf der Suche nach Nahrung auch in Frankenthal beobachtet.“