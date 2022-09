Geben Sie die Priorisierungsliste der Verwaltung nicht frei: Mit diesem Appell wendet sich die Bürgerinitiative Ziegelhofweg vor der Sitzung des Planungs- und Umweltausschusses am Donnerstag, 22. September, 17 Uhr, im Congress-Forum an die Vertreter der Fraktionen. Auf der Tagesordnung steht unter anderem ein Überblick über die aktuell 23 Bebauungsplanverfahren, die in Bearbeitung und Vorbereitung sind, sowie eine Priorisierung der Vorhaben. In der Auflistung ist die geplante Bebauung im Ziegelhofgebiet unter den Projekten aufgeführt, die mit hoher Priorität realisiert werden sollen. Auf einer Grünfläche an der Mannheimer und der Ludwigshafener Straße sollen zwei Mehrparteienhäuser mit 28 Wohneinheiten und 42 Parkplätze entstehen.

Dagegen protestiert die BI seit 2016 und verweist unter anderem auf Gründe des Klimaschutzes. Sie schlägt stattdessen jetzt vor, auf dem Areal eine durch Spenden finanzierte Streuobstwiese anzulegen. Die BI hält die Argumentation der Verwaltung für die Dringlichkeit des Bauprojekts für vorgeschoben und fordert die Parteien auf, in der Sitzung am Donnerstag konkrete Fakten zur Entwicklung der Bevölkerungszahl zu erfragen und auf ein nachhaltiges Stadtentwicklungskonzept zu bestehen.