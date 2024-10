Weil ein Parkplatzschild in Frankenthal beschädigt wurde, sucht die Polizei Anfang September Zeugen. In einer Facebook-Gruppe postet jemand ein Foto, das den Verursacher zeigen soll. Doch kann die Polizei in der Vorderpfalz einen solchen Hinweis überhaupt verwenden?

Grundsätzlich ja, sagt eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Rheinpfalz. „Die Polizei geht allen erfolgversprechenden Hinweisen nach, um Straftaten aufzuklären.“