Die Polizei bittet nach zwei Fahrerfluchten im Frankenthaler Umland um Hinweise. Laut den Beamten meldete eine Anwohnerin der Ringstraße in Bobenheim-Roxheim am Donnerstag gegen 9.30 Uhr ein umgeknicktes Straßenschild und einen beschädigten Gartenzaun. Die Polizei vermutet, dass ein Autofahrer das Schild beim Rangieren umgefahren hat und dieses auf den Zaun fiel. Der Schaden wird mit mindestens 500 Euro beziffert.

In Lambsheim beschädigte ein unbekannter Autofahrer am Donnerstag in der Maxdorfer Straße einen Außenspiegel eines am Straßenrand geparkten weißen VW Caddy. Die Polizei verweist auf einen Zeugen, der einen schwarzen SUV der Marke Skoda als Verursacherfahrzeug beobachtet habe. Die Personalien des Zeugen sind jedoch nicht bekannt. Der Schaden wird auf rund 300 Euro geschätzt. Hinweise an die Beamten per E-Mail an pwmaxdorf@polizei.rlp.de oder unter 06237 934-1100.