Weil die Unfallbeteiligten unterschiedliche Angaben machen, sucht die Polizei Zeugen, die am Donnerstag gegen 18.50 Uhr in der Elisabethstraße, Ecke Schmiedgasse, einen Zusammenstoß zwischen einem Auto und einer Radfahrerin beobachtet haben. Die Radfahrerin wurde dabei leicht verletzt, am Fahrrad gibt es leichte Schäden auf der linken Seite. Das Auto blieb intakt. Wer etwas gesehen hat, kann sich unter Telefon 06233 3130 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de bei der Polizei melden.