Nach Angaben einer 37 Jahre alten Frau aus Haßloch hat ihr Lebensgefährte sie am Sonntagmorgen gegen 7 Uhr am Bahnübergang in der Bahnhofstraße in Lambsheim verletzt. Wie die Polizei mitteilte, wies die Frau eine blutende Verletzung am Auge auf, die vom Rettungsdienst behandelt wurde. Da es widersprüchliche Angaben zum Sachverhalt gibt, sucht die Polizei nach Zeugen der möglichen Tat.

Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter 06233 313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter 06237 934-1100 zu wenden. Hinweise werden auch per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegengenommen.