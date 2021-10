Weil die Wormser Polizei sogenannte fliegende Händler ohne gültigen Gewerbeschein nicht inflagranti, also direkt bei einem Kaufvorgang, erwischte, sucht sie nun Zeugen. Laut Polizei wurden ihr am Samstag gegen 12.45 Uhr zwei Männer gemeldet, die auf dem Lidl-Parkplatz in der Remeyerhofstraße im Wormser Norden aus einem Autokofferraum heraus Küchenmesser zum Verkauf anbieten würden. Weil solche Verkäufe in der Vergangenheit laut Polizei immer zu „weit überteuerten Preisen“ erfolgten, sollte eine Streife vor Ort kontrollieren. Die beiden Männer konnten angetroffen werden, so die Polizei weiter, auch sichteten die Beamten im geöffneten Kofferraum etwa 20 Kartons mit Küchenmessern. Da beide zu diesem Zeitpunkt, jedoch keinen Verkauf tätigten und sich auch kein Geschädigter bei der Streife meldete, bittet die Polizei jetzt Zeugen, die einen Verkauf beobachtet oder selbst Ware gekauft haben, um Hinweise unter Telefon 06241 8520 oder per Mail an piworms@polizei.rlp.de. Eine Anzeige wegen des fehlenden Gewerbescheins wurde laut Polizei erstattet.