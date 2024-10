Ein am Fahrbahnrand geparktes Auto der Marke BMW ist zwischen Montag, 30. September, 16 Uhr, und Dienstag, 1. Oktober, gegen 18.30 Uhr im Schießgartenweg beschädigt worden. Der Schaden an der Fahrertür entstand laut Polizeiangaben durch einen bislang unbekannten Gegenstand und wird auf rund 500 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Frankenthal zu wenden: Telefon 06233 3130, per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de.