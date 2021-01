Die Kriminalpolizei in Neustadt geht weiter davon aus, dass die beiden Luxusautos, die in der Nacht zum 28. Dezember in Dirmstein gebrannt haben, vorsätzlich angezündet wurden. Auf Anfrage sagte ein Behördensprecher, es hätten sich Zeugen gemeldet, sodass sich neue Ermittlungsansätze in Richtung Brandstiftung ergeben hätten. Mehr könne er im Moment dazu nicht sagen. Bei dem Brand in der Berliner Straße waren ein Mercedes und ein Porsche zerstört worden. Den Schaden schätzt die Polizei auf mindestens 150.000 Euro. Die Feuerwehr war drei Stunden im Einsatz.