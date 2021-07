Von seinem Balkon aus bemerkte ein Frankenthaler am frühen Montagmorgen gegen 3 Uhr, dass ein bislang unbekannter Täter auf einem Parkplatz in der Lucas-Cranach-Straße, Höhe Hausnummer 1, seinen Mercedes-Benz beschädigte. Als der Mann nach ihm rief, flüchtete der dunkel gekleidete Täter laut Polizeibericht. Der Schaden wird auf 1000 Euro geschätzt.

Alle vier Reifen plattgestochen wurden laut Polizei an einem Audi A3, der in der Straße Am Strandbad, Höhe Hausnummer 1, von Samstagabend bis Montagmorgen geparkt war. Sachschaden: etwa 500 Euro.

Ebenfalls am Wochenende, zwischen Samstag, 19 Uhr, und Sonntag, 12.30 Uhr, zerkratzten Unbekannte in der Gabelsberger Straße, Höhe Hausnummer 4, die linke Hintertür eines BMW X1. Der Schaden wird auf 400 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Telefonnummer 06233 3130 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de zu wenden.