Einen Brand in einer Absaug- und Filteranlage für Schleifstaub hat die Feuerwehr Frankenthal nach eigenen Angaben am Dienstagmorgen gelöscht. Demnach wurden die Einsatzkräfte um kurz nach 9 Uhr zu einer Baumaschinenfirma in der Zeppelinstraße (Industriegebiet Nord) gerufen. Die Schadenshöhe und die Ursache des Zwischenfalls seien noch ungeklärt, heißt es in der Pressemitteilung. Die Flammen seien unmittelbar gelöscht worden. Um die letzten Hitzequellen und mögliche Glutnester zu erreichen, seien Teile der Anlage demontiert worden. Mittels Wärmebildkamera habe man die von der Anlage abgehenden Abluftrohre kontrolliert. Das Dach und dort verbaute Leitungen seien von der Drehleiter aus geprüft worden. Ein Ausbreiten des Feuers auf weitere Teile Anlage habe die Wehr nach eigener Einschätzung mit dem „schnellen Löscherfolg“ verhindert. Die Feuerwehr war mit fünf Fahrzeugen und 17 Kräften im Einsatz.