Das Zeitzeugenprojekt „Tacheles“ des Karolinen-Gymnasium Frankenthal lädt für Donnerstag, 16. April, 14 Uhr, zum Frühlingserzählcafé im Raum K001 der Schule ein. Willkommen sind laut Ankündigung alle ehemaligen Karolinenschülerinnen, die in den 1940er-, 1950er-, 1960er- oder 1970er-Jahren die Schulbank drückten. Bei Kaffee oder Tee und Gebäck kann über alte Schulgeschichten geplaudert werden. Damen, die bereit sind, über ihre Schulzeit zu erzählen und vielleicht noch mehr über die lange Geschichte der Karolinenschule zu erfahren, können sich bitte über das Schulsekretariat, Telefon 06233 9268, anmelden oder sich an die Projektleiterinnen Nicole Holzwarth, E-Mail an holzwarth@karolinen-gymnasium.de, oder Anneli Langhans-Glatt, Telefon 06233 56218, wenden. Auch Spontanentschlossene sind willkommen.