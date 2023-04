Wer in den 40er- bis 60er-Jahren die ehemalige Karolinenschule besucht hat, ist am Donnerstag, 20. April, 14.30 Uhr, ins Karolinen-Gymnasium (KG) eingeladen. Bei Kaffee und Kuchen können im Raum K001 alte Schulgeschichten ausgetauscht werden. Veranstaltet wird das Erzählcafé von der Tacheles-AG des KG. Das heutige Gymnasium am Röntgenplatz ging aus der Karolinenschule hervor, die eine reine Mädchenschule war. Erst seit den 70er-Jahren wurde das Gymnasium auch für Jungen geöffnet. Die Zeitzeugennachmittage der AG, die von der Pandemie ausgebremst wurden, sollen jetzt wieder aufgenommen werden. Eingeladen sind laut Mitteilung alle Damen, die über ihre Schulzeit berichten wollen. Wer Interesse hat, kann sich anmelden im Sekretariat des KG unter Telefon 06233 9268 oder bei der die AG betreuenden Lehrerin Anneli Langhans-Glatt: Telefon 06233 56218, E-Mail anlagla.111@gmx.de.