Schwerpunkt des Heftes für das Jahr 2021 ist erneut die Stadtgeschichte. Zu der wird - in einigen Jahren - auch die Corona-Krise gehören. Das Stadtarchiv und die Redaktion von „Frankenthal einst und jetzt“ hatten deshalb 2020 dazu aufgerufen, den Alltag in einer Ausnahmesituation durch Fotos und Texte von Frankenthaler Bürgern im historischen Gedächtnis der Stadt zu verankern und für die künftige Forschung und Geschichtsschreibung zu dokumentieren. Drei dieser Beiträge und Fotos sind nun abgedruckt in der Broschüre, die die Stadt Frankenthal in Zusammenarbeit mit dem Frankenthaler Altertumsverein herausgibt.

Die Wahl der Orgel zum Instrument des Jahres 2021 lädt gerade im einst auch für den Orgelbau bekannten Frankenthal dazu ein, sich mit der „Königin der Instrumente“ näher zu befassen. Friedhelm Trowe nimmt in seinem Beitrag die älteste Orgel in der heutigen Stadt, die Seuffert-Orgel in der barocken St. Cyriakus-Gemeinde im Vorort Eppstein, in den Blick. Das Instrument kann seit der Errichtung im Jahr 1771 auf eine wechselvolle Geschichte zurückblicken. 1983 im Zuge von Renovierungsarbeiten ins Bischöfliche Kirchenmusikalische Institut nach Speyer überführt, kommt die Orgel seit 1997 wieder an ihrem ursprünglichen Standort in Eppstein im Gottesdienst zum Einsatz.

Porzellan und Politik

Mit zwei ehemaligen Frankenthaler Denkmälern, dem 1889 eingeweihten Kaiser- und Siegerdenkmal und dem Luitpoldbrunnen von 1900, befasst sich Dieter Schiffmann. Er zeichnet nach, wie die beiden Monumente im Deutschen Kaiserreich von 1871 – dessen Gründung sich dieses Jahr zum 150. Mal jährt – im Rahmen von Kundgebungen und Aufzügen für eine geschichtspolitisch vermittelte Erinnerungskultur instrumentalisiert wurden.

Gleich zwei Aufsätze widmen sich dem Frankenthaler Porzellan. Eva-Maria Günther, wissenschaftliche Kuratorin an den Reiss-Engelhorn-Museen Mannheim, nimmt die Leser anhand zweier mit Kanarienvögeln verzierten Zuckerdöschen aus dem Bestand des Erkenbert-Museums Frankenthal mit auf eine kulturhistorische Entdeckungsreise rund um die Geschichte des einstmaligen Luxusguts Zucker und der im 18. Jahrhundert im europäischen Adel und reichen Bürgertum als Haustiere beliebten Kanarienvögel. Die neue Leiterin des Stadtarchivs Frankenthal, Dörte Kaufmann, widmet sich der Rezeption des Frankenthaler Porzellans und zeigt, wie der erste hauptamtliche Leiter des Kurpfälzischen Museums Heidelberg, Karl Lohmeyer, im Jahr 1912 mit seiner ersten, den Produkten der Frankenthaler Porzellanmanufaktur gewidmeten Ausstellung einen überwältigenden Publikumserfolg erzielen konnte.

Vereinsjubiläen und Firmenhistorie

Kaufmanns Vorgänger, der langjährige Leiter des Stadtarchivs und Historiker Gerhard Nestler, hat auch im Ruhestand noch nicht mit der Frankenthaler Stadtgeschichte abgeschlossen: Sein Beitrag für das Heft 2021 untersucht erstmals die Geschichte der Frankenthaler Ortsgruppe der 1917 in Königsberg in Ostpreußen gegründeten Deutschen Vaterlandspartei und ordnet sie in die Entstehung neuer politischer Gruppierungen und die Erweiterung des bisherigen Fünf-Parteien-Systems in den Auseinandersetzungen um die Kriegszielpolitik der Reichsregierung im Ersten Weltkrieg ein.

Dieter König, ebenfalls seit Langem als Experte für die Frankenthaler Stadtgeschichte bekannt, knüpft mit seinem Aufsatz an das 175-jährige Bestehen an, das die Turngemeinde Frankenthal dieses Jahr feierte und verdeutlicht, wie sich die TG in Kontinuität zu einem 1846 gegründeten Vorgängerverein und damit zugleich zu den Wurzeln der liberalen und demokratischen Bewegung im Vorfeld der Revolution von 1848 sieht. Zwei Jubiläen stehen auch bei Werner Schäfer im Mittelpunkt: Die Entstehung des Frankenthaler Hauptfriedhofs vor 200 Jahren und die Gründung der KSB vor 150 Jahren durch Johannes Klein, dessen Werdegang vom „Bauernsohn“ zum Fabrikdirektor er liebe- und oft auch humorvoll nachzeichnet. Mit dem vor 40 Jahren gegründeten Trägerverein des Frankenthaler Frauenhauses Frauen für Frauen und der Entstehung dieser wichtigen Frankenthaler Institution schließlich befasst sich Frédérique Buisson-Koch.

Noch Fragen?

Das Heft „Frankenthal einst und jetzt“ gibt es für 5,50 Euro bei der Buchhandlung Thalia am Rathausplatz in Frankenthal.