Dieses große Werk der Ballettgeschichte überzeugt auch heute noch - gerade in seiner klassischen Interpretation.

Mit großer Begeisterung feierte das Publikum am Wochenende zu Recht das Gastspiel des Balletts des Nationaltheaters Prag im Pfalzbau in Ludwigshafen. Die Compagnie war mit dem 1870 an der Pariser Oper uraufgeführten Spitzentanz-Klassiker „Coppélia“ angereist. Ausgerechnet die klassische Ausstattung und traditionelle Erzählweise ermöglichten auf elektrisierende Weise, sich die Aktualität dieses Handlungsballetts vor Augen zu führen.

Wer sich mit der Geschichte des Balletts beschäftigt, weiß um die hohe Bedeutung dieses Stücks. War das Pariser Publikum damals vor allem an Choreografien gewöhnt, in denen wie etwa in „Giselle“ aus dem Jahr 1841 Geister, Elfen und jungfräulich sterbende Frauenfiguren das oft übernatürliche Geschehen dominierten, machten seine Schöpfer, der Komponist Léo Delibes und die Librettisten Charles Nuitter und Arthur Saint-Leon, bei „Coppélia“ Schluss damit. Anstelle der Tragik zog die Komik auf der Tanzbühne ein, anstelle des Traumwandlerischen das reale Leben auf dem Land. Zudem nahm es den technologischen Fortschritt der damaligen Zeit auf: Der maschinelle Apparat war Realität geworden.

So spielt „Coppélia“ demzufolge in einem Dorf in Galizien, einem Kronland des damaligen österreichischen Kaiserreichs. Literarisch stand E.T.A Hoffmanns düstere Erzählung „Der Sandmann“ Pate, allerdings ohne deren düstere, schwarze Romantik. Denn auch dort verliebt sich die Hauptfigur in eine mechanische Puppe mit metallenen Augen. Sie stürzt sich jedoch, vom Wahnsinn getrieben, in den Tod. In „Coppélia“ kommt Franz, der auch kein Prinz mehr ist, dank der verschmitzten Klugheit seiner Verlobten Swanilda zur Vernunft, und die beiden heiraten.

Für den erfolgreichen Direktor des Prager Nationaltheaterballetts, Filip Barankiewicz, sind Ballettklassiker, wie im Programmzettel nachzulesen ist, ein unabdingbares Muss, um die tanztechnischen Leistungen auf einem hohen Niveau zu halten. Das weiß der ehemalige, langjährige Erste Solist beim Stuttgarter Ballett auch aus eigener Erfahrung, weswegen er „Coppélia“ gerade in der temporeichen und ausbalancierten klassischen Choreografie von Ronald Hynd aus dem Jahr 1985 für das English National Ballet als Wiederaufnahme in seine Compagnie holte. Und so genoss das Ludwigshafener Publikum klassischen Spitzentanz in Reinform und eine mit toller Pantomime vorgetragene Geschichte mit gutem Ausgang – und gutem Orchester. Es spielte die Junge Deutsche Philharmonie mit Dirigent Václav Zahradnik an der Spitze.

Die Compagnie selbst brillierte in jedem der drei Akte. Geschmückt mit duftenden Kleidern, Haarkränzen, Spitzenschuhen, Stiefeln und Strumpfhosen und platziert zwischen dem Haus des Bürgermeisters, der Dorfschenke und dem geheimnisvollen Haus des Puppenmachers Dr. Coppélius bot es unzählige, oft symmetrisch und im Raum ornamental angelegte klassische Variationen, im Wechsel mit herausragenden Soli der herausragenden Primaballerina Aya Okumura und von Primus Paul Irmatov. Wie üblich, umrahmte das Corps de Ballet mit zahlreichen gestischen Bewegungen die jeweils Tanzenden und hielt so den erzählerischen Rahmen zusammen, mit zum Teil urkomischen Erkenntnissen: Nahezu durchgehend wird in diesem Ballettklassiker zum Wohl des Dorffriedens angesichts der Turbulenzen am Rande pantomimisch gebechert.

Den Höhepunkt des Stücks bildet der zweite, dunkle Akt, in dem sich Swanilda durch einen Zufall mitsamt ihren Freundinnen Zugang zum monströsen Haus des von Marek Svobodnik großartig verkörperten Puppenmachers verschafft und sich gleichzeitig ihr Verlobter Franz ebenfalls über den Balkon einschleicht, im Glauben, sein Herz am Tag vor der Hochzeit an die geheimnisvolle, perfekte Frau verloren zu haben, die er auf dem Balkon des Puppenmachers erblickt hatte. Natürlich werden sie vom Hausherrn entdeckt, der sofort mit K.o.-Tropfen, Kabeln und Elektrik versucht, seine Puppe, als die sich Swanilda wiederum ausgibt, mit den Lebenssäften des komatösen Franz perfekt zu vermenschlichen. Führt man sich in diesem Moment vor Augen, dass es mittlerweile zahlreiche Menschen gibt, die Freundschafts- oder gar Liebesbeziehungen mit KI-Chatbots führen, offenbart sich die Ausdrucksstärke dieses Ballettklassikers gerade in seinem scheinbar historisierenden Gewand. Im Märchen lehrt Swanilda, welch Irrsinn in Dr. Coppélius' Treiben steckt. In der globalen Welt braucht es hier wohl mehr als eine Swanilda.