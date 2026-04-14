Der Künstler war Maler, Avantgardefilmer, Chemiker, Tüftler und Theoretiker, Ingenieur, Konstrukteur und Mannheimer sowieso.

Am 10. April war der 50. Todestag des Mannheimer Künstlers Franz Schömbs. Mit einer zweimonatigen Ausstellung samt Vortragsreihe ehren der „Port 25 – Raum für Gegenwartskunst“ und die Künstlernachlässe Mannheim deshalb jetzt den „Malerfilmer“.

„Malerfilmer“ wird er gerne genannt, nach seiner Position zwischen den Künsten – und allen Stühlen. Letztlich war Franz Schömbs (1909 – 1976) Maler, Avantgardefilmer, Chemiker, Tüftler und Theoretiker, Ingenieur, Konstrukteur und Mannheimer sowieso. Geboren in der Quadratestadt und aufgewachsen in Neustadt, wurde er an der Karlsruher Kunstakademie und der Kaiserslauterer Meisterschule für Grafik ausgebildet.

Als er in den 1930er-Jahren abstrakt zu malen begann, bemühte er sich vor allem, momentane Sehempfindungen einzufangen. Das statische Festhalten optischer Eindrücke stellte ihn jedoch nicht zufrieden. Ein nächtlicher Spaziergang am Rhein, nach einem Regenschauer, so will es die Legende, wurde zu seinem Schlüsselerlebnis. Damals notierte er in sein Tagebuch: „Die Wirklichkeit existiert nicht im Raum allein, sondern nur in der Einheit von Zeit und Raum.“

Von da an versuchte Schömbs, in seinen Bildern Zeit und Bewegung darzustellen. Es entstanden „Reihenbilder“, die dem Betrachter im Vorbeigehen einen zeitlichen Ablauf vermitteln sollten, sowie „Springwerke“, die das als einengend empfundene Rechteck der Leinwand aufzulösen trachteten. Im Mannheimer Schloss stellte Schömbs 1955 ein großes, begehbares „Inbild“ oder „abstraktes Raumpanorama“ aus, in dem das Publikum sich bewegen konnte.

Daneben experimentierte er mit dem Film. 1948 drehte er sein Debüt „Opuscula“ mit Hilfe einer selbst konstruierten Vorrichtung, die Spiegeleffekte verwendete. 1957 zog er von Mannheim nach München, wo ihm die Unda-Film die Möglichkeit bot, seine Ideen zu realisieren. Für „Die Geburt des Lichts“ hatte er eine raumfüllende, komplexe Aufnahmeapparatur, genannt „Integrator“, entwickelt, in die er meterlange Farbstreifen und Schablonen spannte und mechanisch durch Drehungen und Wendungen sowie auch optisch durch Spiegel und Mehrfachbelichtungen in verschiedene wirkungsvolle Konstellationen brachte. Wiederholt sei der nur siebenminütige Kurzfilm seinerzeit jedoch abgelehnt oder im Kino ausgepfiffen worden, heißt es. Zu ungewohnt und herausfordernd waren Schömbs avantgardistische Arbeiten im Nachgang von Filmkünstlern wie Viking Eggeling oder Hans Richter.

Schömbs verstand sein künstlerisches Arbeiten als Versuch, einer „neuen Wirklichkeit eine neue Bildform zu geben“. Geprägt von den beiden Weltkriegen, der Zeit des NS-Terrors sowie der Aufbruchsbereitschaft in der Kunst nach 1945 spürte er das Ende einer Epoche, in der die alte, aus der christlichen Moral vorgegebene Ethik an Bedeutung verlor. Die Begriffe Raum, Zeit und Wirklichkeit sowie die Frage, auf welche Weise die Kunst ein gültiges Bild dieser Realität darstellen könne, bilden das Zentrum seiner umfangreichen philosophisch-ästhetischen Überlegungen, die er in zahlreichen Texten niederschrieb. Die „neue Wirklichkeit“, das „neue Verhältnis von Zeit und Raum“ bildeten die Grundlagen einer Theorie, die er „Ergonik“ nannte. Daraus entwickelte er „Die Grundzüge einer neuen Filmkunst“, in der der Film als ein Ausdrucksmittel der Malerei erscheint.

Schömbs’ Filme, die zusammengerechnet nur eine runde halbe Stunde lang sind, blieben Solitäre. Im Rückblick bilden sie eine Brücke zwischen der Filmavantgarde der Weimarer Republik und dem Aufschwung des experimentellen Kurzfilms in den 1960er Jahren. Er war zu spät geboren, schrieb der österreichische Filmemacher Norbert Pfaffenbichler über ihn, „um noch als Pionier zu gelten, und zu früh, um eine effiziente und günstige Technik für seine Experimente zur Verfügung zu haben“.

In der Ausstellungsreihe „Extrablatt“ im „Port 25 – Raum für Gegenwartskunst“ sollen Schömbs’ Filme neben exemplarischen Bildern präsentiert werden. Die begleitende Vortragsreihe beginnt am Donnerstag, 16. April, mit einem Überblick über Schömbs’ Biografie und Kunst. Am 30. April wird Thomas Worschech vom Deutschen Filminstitut & Filmmuseum in Frankfurt die Filme im zeitgenössischen Kontext verorten. 2022 wurden sie grundlegend restauriert und digitalisiert, worüber die Kuratorin Lou Burkart am 7. Mai sprechen wird, bevor am 28. Mai der Heidelberger Kunsthistoriker Henry Keazor die Reihe abschließt. Die Ausstellung endet am 14. Juni.