Die Inzidenzwerte sinken seit Ende Mai und haben sich in Frankenthal aktuell auf einem Wert deutlich unter 50 eingependelt. Zeit also, in den Betrieben wieder Schutzmaßnahmen zurückzufahren? Die großen Arbeitgeber in Frankenthal sind da eher vorsichtig.

„Vorausschauend denken und auf Sicht fahren“, das ist die Strategie, mit der der Frankenthaler Pumpen- und Armaturenhersteller KSB bisher recht erfolgreich durch die Krise gekommen ist.