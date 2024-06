Der Frankenthaler Maler Harald-Alexander Klimek beteiligt sich mit einer Druckgrafik an der Ausstellung „Zeitgleich ein Zeitzeichen“ des Berufsverbands Bildender Künstlerinnen und Künstler (BBK) Rheinland-Pfalz in Mainz. Die Schau, die ein Zeichen gegen den aufkommenden Extremismus in der Gesellschaft setzen will, wird am Freitag, 7. Juni, 19 Uhr, eröffnet.

Eingereicht hat Harald-Alexander Klimek die in diesem Jahr fertiggestellte Druckgrafik „Polonium Matrjoschka“. Das in Mischtechnik mit Aquarell- und Gouachefarben entstandene Bild