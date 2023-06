Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Viel zu früh endete das Leben von Amy Winehouse. Die britische Soul- und Jazz-Sängerin starb vor zehn Jahren im Alter von 27 Jahren an einer Alkoholvergiftung. Anlässlich ihres zehnten Todestages erinnern sich Sänger aus der Region in einer Umfrage an das Wirken der Britin, ihre Stimme, ihre Lieder und ihren Einfluss.

„We only said goodbye with words, I died a hundred times, You go back to her, And I go back to...“: Es sind Zeilen wie diese aus „Back To Black“, mit denen Amy Winehouse weltweit