Mit einem schwarzen Klappmesser soll ein Jugendlicher am Samstag gegen 16.30 Uhr in einem Parkhaus in der Eisenbahnstraße in Frankenthal einen Zehnjährigen bedroht haben. Der Unbekannte, der laut Polizei zwischen 16 und 18 Jahre alt ist, forderte unter Vorhalt des Messers das Geld des Kindes. Als der Zehnjährige versuchte habe, mit seinem Fahrrad wegzufahren, soll der Unbekannte den Hinterreifen zerstochen haben. Der Junge flüchtete daraufhin zu Fuß nach Hause. Der Angreifer soll laut Bericht dunkelhäutig sein. Er trug einen schwarzen Hoodie mit Kapuze, eine schwarze Jogginghose, schwarze Schuhe und eine schwarze Umhängetasche der Marke Nike. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Frankenthal, Telefon 06233 313-0, oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de zu wenden.