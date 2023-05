Bei den Bezirksmeisterschaften der Vorderpfalz, die in Haßloch und Frankenthal ausgetragen wurden, hat die TG Frankenthal zehn Meistertitel gewonnen. 22 Sportler standen auf dem Treppchen.

In Haßloch fanden die Wurfdisziplinen statt. Hier siegte in der Altersklasse M14 Magnus Urban im Kugelstoßen (7,72 Meter), Sophie Weis (W12, 6,29) und Nico Mathy (M12, 6,14) belegte Platz drei. Alessia Burkhardt (W13) entschied den Speerwurf mit 31,30 Meter für sich.

In Frankenthal wurden die Lauf- und Sprungdisziplinen ausgetragen. Tim Stölzle (MU18) belegte gleich zweimal Platz eins. Er stand sowohl im Hochsprung bei übersprungenen 1,60 Meter, als auch über die 200 Meter in 25,04 Sekunden ganz oben auf dem Treppchen. Zwei zweite Plätze rundeten seinen erfolgreichen Tag ab. So lief er die 100 Meter in 11,98 Sekunden und sprang 5,65 Meter weit.

Magnus Urban (M14) verließ bei den 80-Meter-Hürden als Sieger die Laufbahn, für die er 12,79 Sekunden benötigte. Im Hochsprung belegte er mit 1,45 Meter Platz zwei. Jan Dörr (M12) war Erster über die 800 Meter in 2:37,47 Minuten. Nico Mathy gewann in der selben Altersklasse im Hochsprung mit 1,30 Meter. Johannes Helff (M12) belegte den zweiten Platz über 75 Meter (10,53) und einen dritten Platz im Weitsprung mit 4,41 Meter. Mit dem MTSV Beindersheim liefen die Jungs der MU14 (Lasse Jugenheimer, Nico Mathy, Johannes Helff und Luca Ulrich) eine 4x75-Meter-Staffel und belegten Rang zwei.

Hannah Heil überraschte. Obwohl sie noch ein Jahr jünger ist, holte sie sich bei der W12 mit sehr guten 4,25 Metern im letzten Versuch des Weitsprungs den Bezirksmeistertitel. In der W13 siegte Alessia Burkhart im Hochsprung mit 1,35 Meter und erreichte einen zweiten Platz im 80-Meter-Hürdenlauf (11,01). Weitere Podestplätze gab es für Zümra Yilmaz (W14) im Weitsprung mit 3,99 Meter, Isabelle Hamm (W13) über 800 Meter in 2:49,09 Minuten und Anna Wenzel (W12), ebenfalls über 800 Meter in 3:01,48 Minuten (jeweils zweite Plätze) und Sophie Weis (W12) über 75 Meter in 10,97 Sekunden (dritter Platz).

Am Wochenende sind Sportler der TG bei den Pfalzmeisterschaften in Eisenberg vertreten.