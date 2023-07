Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am Freitag werden in Worms die Nibelungenfestspiele mit dem neuen Stück „Brynhild“ eröffnet. Einen kompletten Durchlauf konnten am Mittwochabend bereits zehn Leser erleben, die bei einem Gewinnspiel der RHEINPFALZ ausgelost wurden und damit das Glück hatten, einen der begehrten Plätze zur Medienprobe zu ergattern.

Das Festspielgelände rund um den Dom ist von allen Seiten abgeriegelt. Am Schlossplatz rücken drei Sicherheitskräfte noch letzte Absperrgitter zurecht, vor denen bereits Fotografen