Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Als Assistentin, aber auch als Artistin, ließ „Randy Brandi“ nichts anbrennen – auch nicht in ihrer Feuershow, die sie am Donnerstagabend beim Open-Air-Festival in Großkarlbach präsentierte. Und Zauberer Fabian Kelly verblüffte das Publikum mit vielen Tricks, die oft anders endeten, als erwartet.

Fabian Kelly ist ein alter Hase im Showgeschäft. Über seine eigene Firma bietet er ein großes Spektrum von Veranstaltungen an. In Großkarlbach stand der Meister