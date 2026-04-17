Der Dichter und die Kajun-Spielerin ergänzten sich ganz wunderbar.

Leise Töne sind in dieser lauten Zeit selten. Besonders schöne Töne gab es am Donnerstag beim Auftritt des Dichters Hasan Dewran und der Musikerin Laila Mahmoud in der Reihe Lit-Mus in der Stadtbibliothek Ludwigshafen zu hören.

Das Publikum hielt den Atem an. Laila Mahmud spielte ihre Kanun, eine Art Kastenzither, unverstärkt. Das Instrument ist nicht laut, und so musste das Publikum sich darauf einstellen, still sitzen, sich konzentrieren, hinhören – und das gelang dann auch. Die Musik hat Mahmud größtenteils selbst komponiert. Dabei schöpft sie aus der orientalischen Tradition. Sie ist sozusagen musikalisch „zweisprachig“ aufgewachsen: Sie lernte zunächst Klavier und Akkordeon – westliche Instrumente, ausgelegt für die gleichmäßige Aufteilung des Tonraums in zwölf Halbtöne. Im Gespräch mit Eleonore Hefner von Kultur-Rhein-Neckar erzählt sie, dass ihre Mutter oft traditionelle orientalische Melodien sang. „Die konnte ich nicht mitspielen, weil zu den Tonleitern Zwischentöne gehören, die ich auf meinen Instrumenten nicht hatte“, sagt sie.

Die Kanun fordert genaues Hinhören

Gemeint sind Viertel- und Dreiviertel-Tonschritte, die in orientalischen Tonleitern gebräuchlich sind. Als sie die Kanun entdeckte, konnte sie das Problem lösen: Das Instrument hat an den 80 Saiten eine Hebelmechanik, die ein blitzschnelles Umstimmen ermöglicht. Das war auch an diesem Abend gut zu hören. Für das ungeübte „westliche“ Ohr klingen diese Tonschritte typisch orientalisch, ohne melodischen Kontext mag der ein oder andere das auch als „verstimmt“ empfinden. Wer aber offene Ohren hat, kann recht schnell die Struktur dieser anderen Tonalität erfassen.

Der Klang des Instruments ist fein und transparent, erinnert etwas an eine Harfe, die aber wegen ihrer Saitenlängen und des größeren Korpus wesentlich voluminöser klingt. Man kann sagen, die Kanun fordert stärkeres Hinhören – aber das kann man auch als Einladung verstehen.

Gefühlvolle Musik zu leisen Gedichten

Die Atmosphäre, der gefühlvollen leisen Musik passte gut zu den Gedichten von Hasan Dewran. Er stammt aus einer Region, die heute in der Türkei Tunceli heißt, historisch Dersim genannt wurde. Dort trafen ethnische Gruppen wie Kurden und Armenier und weitere zusammen. Der Boden ist von Blut getränkt, denn es gab immer wieder gewalttätige Konflikte. Der Dersim-Aufstand 1937/38 forderte nach Schätzungen um die 50.000 Tote, ganze Dörfer wurden vernichtet. Dewran ist mehrsprachig aufgewachsen. Seine Muttersprache ist Zaza, die von der alevitischen Minderheit gesprochen wird.

Der 1958 geborene Dichter schrieb mit 15 Jahren ein Gedicht, das seine Heimat bei dem verbotenen Namen Dersim nannte. Er wurde verhaftet und misshandelt. Freunde und Verwandte erlebten ähnliches. 1977 entschied er sich, seine Heimat zu verlassen. Er kam nach Deutschland, um hier Psychologie zu studieren. Hier fiel ihm in der Straßenbahn auf, wie viele verschiedene Sprachen gesprochen wurden – während zuhause seine Muttersprache ebenso wie das Kurdische, das er auch spricht, verboten sind. In Mannheim sammelte er Kassetten mit den verschiedenen Sprachen seiner Kommilitonen, weil ihn der unterschiedliche Klang und Rhythmus so faszinieren. Ende der 80er Jahre wurde er der erste türkisch- und zazasprachige Psychotherapeut der Metropolregion.

Empathische Blicke auf die Menschen und die Welt

Viele seiner Klienten sind Migranten, viele mit Gewalterfahrung – nicht nur als Verfolgte, sondern auch als Täter. „Das sind Menschen, die missbraucht wurden, die zu Tätern gemacht wurden und die danach gebrochene Menschen sind“, sagt er. Aber er habe auch viele Klienten aus dem Kreis der Studierenden und der Alteingesessenen. Seinen ersten Gedichtband „Entlang des Euphrat“ hat er 1983 veröffentlicht. Er schreibt in Deutsch, Türkisch und Zaza. Vorgestellt wurden Gedichte aus den Themenkreisen Leben-Freiheit-Zeit, Nähe und Ferne sowie Kurzgeschichten.

Übersetzungen der fremdsprachigen Gedichte und Texte lasen Eleonore Hefner und Daniel Rübel von der Stadtbücherei. Dewrans Lyrik und Prosa zeichnen sich durch eine präzise Sprache aus, die seine empathischen Blicke auf Menschen und Welt spürbar machen. Obwohl er als Therapeut viel Leid begegnet, sind seine Texte von einer positiven Grundstimmung getragen. Ihre Zartheit fand ein kongeniales Äquivalent in der Musik.