Bewegung an der Spitze des Zentrums für Arbeit und Bildung (ZAB) Frankenthal. Seit September leiten der bisherige Prokurist Marco Feindel und Geschäftsführer Hans-Jürgen Flörchinger gemeinsam das gemeinnützige Dienstleistungsunternehmen.

Es ist eine Doppelspitze auf Zeit. Wie Feindel im Nachgang der Gesellschafterversammlung des ZAB mitteilt, übernimmt er im kommenden Jahr die Aufgaben von Flörchinger. Der langjährige ZAB-Geschäftsführer geht Ende Dezember in Ruhestand. Er stehe dem Unternehmen aber weiter beratend zur Verfügung. Flörchinger war seit 1988 in verantwortlicher Position und hat unter anderem die Gründung der gemeinnützigen GmbH im Jahr 2000 begleitet. Bis zu Flörchingers Ausscheiden habe man sich Arbeitsschwerpunkte aufgeteilt. Während der bisherige Geschäftsführer für die Erziehungshilfen zuständig ist, kümmert sich Feindel um die Berufliche Bildung.

Mehr digitale Angebote

In dem Unternehmen, zu dessen Angeboten neben Ausbildung und Qualifizierungsmaßnahmen auch Erziehungshilfen und die Vermittlung von Dienstleistungsangeboten wie Reinigungsservice und Schulverpflegung gehören, sei ein weitreichender Generationenwechsel auf verschiedenen Ebenen bis hin zur Leitung im Gang. „Dabei wird es das Ziel sein, die von Kunden und Netzwerkpartnern geschätzte Zuverlässigkeit, Flexibilität, Orientierung an den uns Anvertrauten und eine gewisse Hemdsärmeligkeit, die über die Jahre gewachsen ist, im Kern zu bewahren“, so Feindel.

Gleichzeitig gelte es aber, die Arbeit an den sich verändernden Erfordernissen, Bedarfen der Teilnehmer und Kunden und an sich ändernden Rahmenbedingungen auszurichten. So müssten beispielsweise digitale Angebote weiterentwickelt werden. Eine Erkenntnis, die nicht zuletzt durch die Pandemie gestärkt worden sein dürfte. Gerade im Bereich berufliche Bildung war es für rund 80 Fachkräfte nicht einfach, die Teilnehmer – Langzeitarbeitslose und Jugendliche ohne Schulabschluss oder mit Problemen bei der Ausbildungsplatzsuche – zu erreichen.

Ziel: Attraktiver Arbeitgeber bleiben

„Eine ganz besondere Herausforderung sehe ich darin, auch zukünftig das ZAB als attraktiven Arbeitgeber in der Region zu festigen“, betont der neue Geschäftsführer. Der Bedarf an qualifizierten und motivierten pädagogischen Fachkräften sei groß, das Angebot des ZAB werde aus der Wirtschaft, aber auch von Kommunen und Privatpersonen stark nachgefragt.

Der neue Geschäftsführer (Jahrgang 1973) hatte zunächst nach eigener Schilderung einen anderen beruflichen Weg im Blick. Nach dem Studienabschluss in den Fächern Medien-, Betriebspädagogik und Englisch absolvierte er ein Volontariat im Bereich Kulturmanagement und Öffentlichkeitsarbeit. 2002 stieg der gebürtige Landauer als pädagogischer Mitarbeiter bei einem Bildungsträger in Ludwigshafen und Speyer in der Beruflichen Bildung ein. Neben der praktischen Arbeit mit jungen Erwachsenen und Älteren habe er bei Stationen in Ludwigshafen, Limburgerhof und Speyer schnell auch Konzepte mitentwickelt und Personalverantwortung übernommen.

Flörchinger und das ZAB habe er durch gemeinsame Projekte kennen und schätzen gelernt. Der Wechsel nach Frankenthal 2018 sei insofern „kein Sprung in ein unbekanntes Gewässer“ gewesen. Feindel übernahm Aufgaben in der Geschäftsführung und war seit 2019 als Prokurist tätig. rhp/soj