Im Parsevalhaus in der Speyerer Straße bietet Monique Pierre Kurse, Seminare und Coachings in den Bereichen Yoga, Bewegung, Persönlichkeitsentwicklung und moderne Spiritualität an. Ihr Studio und Projekt hat die Wahl-Frankenthalerin „Cocoon Butterfly“ genannt.

Monique Pierre ist Europäerin mit amerikanisch-indigenen Wurzeln und lebt seit 2010 in Frankenthal. Als Erzieherin und Fachwirtin für Sozialpädagogik begleitete und beriet sie 25 Jahre lang Familien sowie Kinder. Sie war unter anderem im Mehrgenerationenhaus Frankenthal tätig. Während eines vierjährigen Aufenthalts mit ihrer Familie in New York, sei sie 2007 in die dortige Yoga-Szene eingetaucht, berichtet Pierre im Gespräch mit der RHEINPFALZ.

Zunächst praktizierte sie Yoga während ihrer Schwangerschaft, dann schloss sie nach eigenen Angaben rund Tausend Stunden Ausbildung in den Bereichen Yoga (Hatha Yoga, Ashthanga Yoga, Buddhistisches Heilyoga, Yin Restoratives Yoga, Yoga-Pilates und Yoga-Therapie), Coaching, Entspannung und Medialität an. Seit 2015 unterrichtet Monique Pierre Yoga, gesunde Lebensführung und Persönlichkeitsentwicklung, hält Kurse und Coachings für Mütter und Töchter, Freundinnen sowie Schwangere. Außerdem bietet sie Projekttage an Grundschulen für Yoga mit Kindern an.

Innere Balance finden

2022 gründete sie das Studio „Cocoon Butterfly“ und gestaltete dafür die ehemaligen Büroräume des Landtagsabgeordneten Martin Haller (SPD) im historischen Parsevalhaus in der Speyerer Straße zu einem „Raum für persönliches Wachstum und Wohlbefinden“ um. In Einzelcoachings und Programmen liegt Pierre die Verbindung von Pädagogik und Spiritualität am Herzen – sei es, um auf individuellem Weg zu persönlichem Wachstum und Wohlbefinden, zu innerer Balance oder bewusster Elternschaft und Erziehung zu finden.

„Mit meinen Angeboten möchte ich mehr Bewusstheit in die Welt bringen“, umreißt Monique Pierre ihr Ziel. Immer montags-, dienstags- und donnerstagsabends gibt es einen Kurs in Meditation und laufende Yogaklassen in unterschiedlichen Stilen, in denen Kraft, Ausdauer, Ruhe und Gelassenheit geübt werden. An den Wochenenden werden wechselnde Workshops, Vorträge und Veranstaltungen mit Gastdozenten angeboten. Themen sind etwa Klangtherapie, Gesichtslesen, Ayurveda, die Arbeit mit dem eigenem Atem, Trommeln, Kakaozeremonie und intuitives Malen.

Kontakt

Studio „Cocoon Butterfly“, Speyerer Straße 50, Telefon 0151 41918332. Das aktuelle Programm gibt es im Internet unter www.cocoonbutterfly.de.