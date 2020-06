Werkzeug und 20 Liter Diesel-Kraftstoff haben Unbekannte nach Angaben der Polizei am Samstag zwischen 4.30 und 18.20 Uhr aus zwei Firmenfahrzeugen entwendet, die Auf Parkplätzen in der Wormser Straße standen. Den beamten zufolge durchtrennen die Täter sogenannte Sicherheitsüberfalle sowie Vorhängeschlösser an den Werkzeugkisten. Die genaue Schadenshöhe steht laut den Ermittlern noch nicht fest. Hinweise an die Polizei Frankenthal, Telefon 06233 3130, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de.