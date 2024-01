Eine Prügelei in einer Bar in der Wormser Straße hat am frühen Sonntagmorgen die Polizei Frankenthal nach eigenen Angaben beschäftigt. Gegen 1.15 Uhr war laut Pressemitteilung ein Streit zwischen mehreren Personen gemeldet worden. Vor Ort habe den Streifenbeamten zunächst keiner der Anwesenden Auskunft zum Geschehen geben wollen. Ein 40 Jahre alter Mann aus Dannstadt-Schauernheim, der sich später als Beschuldigter herausgestellt habe, sei fortgerannt, wurde von Einsatzkräften aber eingeholt und kontrolliert. Dabei habe er Widerstand geleistet und die Polizisten von denen einer leichte Blessuren erlitten habe, massiv beleidigt. Kurz darauf habe dann ein 20-jähriger Frankenthaler versucht davonzusprinten – auch hier ohne Erfolg. Er habe angegeben, dass sein älterer Kontrahent ihm unvermittelt ins Gesicht geschlagen habe und es dann zum Gerangel gekommen sei. Dem Angreifer habe ein Arzt eine Blutprobe entnommen. Strafverfahren wegen Körperverletzung sowie Widerstands gegen Polizeibeamte seien eingeleitet worden.