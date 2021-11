[aktualisiert 18.10 Uhr] Eine 83 Jahre alte Fußgängerin ist nach Angaben der Frankenthaler Polizei am Dienstagnachmittag in der Wormser Straße auf Höhe des Lidl-Markts mit einem Lastwagen zusammengeprallt und schwer verletzt worden. Lebensgefahr sei derzeit nicht auszuschließen. Einzelheiten zum genauen Hergang sind noch nicht bekannt. Wegen des Verkehrsunfalls ist die Wormser Straße zwischen der Kreuzung Nordring und der Gutenbergstraße stadteinwärts gesperrt. Die Unfallaufnahme dauere noch an. Die Beamten bitten darum, den Bereich weiträumig zu umfahren. Gegen 18 Uhr kam es zu einem weiteren Unfall auf der Benderstraße zwischen Meergartenweg und Frankenstraße. Die Folge der Vollsperrung dort: Staus und Verkehrschaos. Verschärft wurde die Situation nach RHEINPFALZ-Informationen auch durch den großen Andrang am Corona-Schnelltestzentrum auf dem Festplatz.